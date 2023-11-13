Индия разрешит инвестировать «зависшие рупии» в локальные корпоративные бонды

Резервный банк Индии (RBI) может частично ослабить правила инвестирования средств со счетов востро — их можно будет инвестировать в корпоративные облигации ( сейчас доступны гособлигации и казначейские векселя — FM ), сообщило The Economic Times (ET) 10 ноября.
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