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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Панарин завершил 4-й матч с «Каролиной» с «минус 3» – худший показатель в «Рейнджерс». У него 1 бросок и 1 блок за 18:09

Форвард «Рейнджерс» остался без очков в 4-м матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Харрикейнс» (3:4, 3-1).

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