Gemini подводит итоги 9-ти лет работы

Gemini, одна из ведущих платформ в крипто сфере, отмечает свое девятилетие на рынке. Компания достигла значительных успехов в 2024 году: Партнерства с институциональными инвесторами: Gemini стала кастодианом нескольких крипто-ETF и цифровых валют платформ стейкинга.