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«Вот такое было безобразие». Продолжается процесс над диетологом

Свидетельница рассказала о том, как ее кормили в республиканской больнице «Весь период моего нахождения вот такое было безобразие… Блюда все были каждый день такие, что есть было нельзя», — сказала по поводу питания в республиканской больнице свидетельница по уголовному делу.

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