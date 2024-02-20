«Вот такое было безобразие». Продолжается процесс над диетологом

Свидетельница рассказала о том, как ее кормили в республиканской больнице «Весь период моего нахождения вот такое было безобразие… Блюда все были каждый день такие, что есть было нельзя», — сказала по поводу питания в республиканской больнице свидетельница по уголовному делу.
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