Где купить бензин и дизель по 100 рублей за литр в Крыму вечером 17 сентября: список АЗС

Сегодня, 17 сентября, с 18:00 по 20:00 бензин и дизель АИ-95 по 100 рублей за литр в свободной продаже в Крыму на следующих АЗС: Симферополь улица 60 лет Октября, 43 (АЗС ТЭС № 56) В наличии: АИ-92, АИ-95, ДТ улица Долетова, 2 (АЗС ТЭС № 81) В наличии: АИ-92, АИ-95, ДТ Севастопольская улица, 37Б (АЗС ТЭС № 55) В наличии: АИ-92, АИ-95, ДТ Севастопольская улица, 261 (АЗС ТЭС № 3) В наличии: АИ-92, АИ-95, ДТ Ялтинская улица, 167 (АЗС ТЭС № 57) В наличии: АИ-92, АИ-95, ДТ проспект Победы, 238 (АЗС ТЭС № 48) В наличии: АИ-92 Киевская улица, 191 (АЗС ТЭС № 10) В наличии: АИ-92, АИ-95 Русская улица, 136Д (АЗС ТЭС № 53) В наличии: АИ-92, АИ-95, ДТ улица Воровского, 19А (АЗС ТЭС № 58) В наличии: АИ-92 Киевская улица, 156Б (АЗС ТЭС № 1) В наличии: АИ-92 Элеваторный переулок, 12 (АЗС ТЭС № 2) В наличии: АИ-92, АИ-95, ДТ Железнодорожный район, микрорайон Героев Сталинграда, 20 (АЗС ТЭС № 47) В наличии: АИ-92 Симферопольский район Чистенское сельское поселение (АЗС ТЭС № 60) В наличии: АИ-92, АИ-95, ДТ Родниковское сельское поселение, село Новый Мир, улица Мира, 28 (АЗС ТЭС № 4) В наличии: АИ-92, ДТ пгт Молодёжное, улица Красная Горка (АЗС ТЭС № 46) В наличии: АИ-92, АИ-95, ДТ село Мирное, Евпаторийская улица, 180 (АЗС ТЭС № 61) В наличии: АИ-92, АИ-95, ДТ село Трудолюбово, территория Дубки-Левадки, 1 (АЗС ТЭС № 71/1) В наличии: АИ-92, АИ-95, ДТ село Перевальное, Дачная улица, 115А (АЗС ТЭС № 45) В наличии: АИ-92, ДТ село Трудолюбово, территория Дубки-Левадки, 2 (АЗС ТЭС № 712) В наличии: АИ-92, АИ-95, ДТ село Строгоновка, улица Озенбаш, 13 (АЗС ТЭС № 59) В наличии: АИ-92 Алушта Судакская улица (АЗС ТЭС № 31) В наличии: АИ-95 село Виноградное, Нижняя улица (АЗС ТЭС № 32) В наличии: АИ-95 Симферопольская улица, 11 (АЗС ТЭС № 30) В наличии: АИ-92, ДТ село Малореченское, Больничная улица, 5В (АЗС ТЭС № 29) В наличии: АИ-92, ДТ Армянск Симферопольское шоссе, 14 (АЗС ТЭС № 66) В наличии: АИ-92, АИ-95, ДТ Бахчисарай Симферопольская улица, 46 (АЗС ТЭС № 6) В наличии: АИ-92, ДТ Кооперативная улица, 7А (АЗС ТЭС № 50) В наличии: АИ-92 улица Мира, 2А (АЗС ТЭС № 51) В наличии: АИ-92, ДТ Бахчисарайский район село Вилино, улица Кулиняка, 18 (АЗС ТЭС № 52) В наличии: АИ-95 Белогорский район пгт Зуя, Мирный переулок, 25 (АЗС ТЭС № 70) В наличии: АИ-92 Мичуринское сельское поселение (АЗС ТЭС № 72) В наличии: АИ-92, ДТ Криничненское сельское поселение (АЗС ТЭС № 76) В наличии: АИ-92, ДТ Джанкой улица Толстого, 49 (АЗС ТЭС № 36) В наличии: АИ-92, ДТ Евпатория Интернациональная улица, 152 (АЗС ТЭС № 20) В наличии: АИ-92, ДТ улица Чапаева, 18 (АЗС ТЭС № 34) В наличии: АИ-92, ДТ Керчь улица Свердлова, 49В (АЗС ТЭС № 35) В наличии: АИ-92, АИ-95, ДТ Кировский район Абрикосовское сельское поселение (АЗС ТЭС № 74/2) В наличии: АИ-92, ДТ А-291, 115-й километр (АЗС ТЭС № 74/1) В наличии: АИ-95, ДТ Красноперекопск Таврическая улица, 12А (АЗС ТЭС № 25) В наличии: АИ-92, ДТ Ленинский район пгт Ленино, Шоссейная улица, 21 (АЗС ТЭС № 27) В наличии: АИ-92, АИ-95, ДТ А-291, 75-й километр, уч2 (АЗС ТЭС № 73/2) В наличии: АИ-92, АИ-95, ДТ А-291, 76-й километр, уч1 (АЗС ТЭС № 73/1) В наличии: АИ-92, ДТ Нижнегорский район пгт Нижнегорский, улица Победы, 1А (АЗС ТЭС № 62) В наличии: АИ-92, АИ-95 Раздольненский район пгт Раздольное, улица Антона Кима, 1А (АЗС ТЭС № 24) В наличии: АИ-92, АИ-95, ДТ Сакский район село Ореховка (ТЭС) В наличии: АИ-92 Судак улица Феодосийское Шоссе, 12А (АЗС ТЭС № 37) В наличии: АИ-92, АИ-95, ДТ Феодосия улица Челнокова, 2А (АЗС ТЭС № 68) В наличии: АИ-95, ДТ Керченское шоссе, 1А (АЗС ТЭС № 22) В наличии: АИ-95, ДТ Черноморский район пгт Черноморское, Евпаторийская улица, 21 (АЗС ТЭС № 19) В наличии: АИ-92, АИ-95, ДТ Ялта Южнобережное шоссе, 22 (АЗС ТЭС № 69) В наличии: ДТ пгт Кореиз, Кореизское шоссе, 3 (АЗС ТЭС № 44) В наличии: АИ-95, ДТ пгт Ливадия, Севастопольское шоссе, 26 (АЗС ТЭС № 26) В наличии: АИ-92, ДТ пгт Массандра (АЗС ТЭС №12) В наличии: АИ-92 Важно: · Не более 20 литров на одно транспортное средство · Заправка в канистры запрещена Напомним, В Крыму запустили интерактивную карту АЗС с топливом: где искать бензин.