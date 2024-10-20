Навигация маломерных судов в Забайкалье закрыта до весны

В Забайкалье с 20 октября введен запрет на навигацию маломерных судов на реках и озерах региона. Это связано с началом ледообразования и повышением риска опрокидывания судов, сообщили в краевом ГУ МЧС России.
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