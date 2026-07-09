Найдены тела пропавших 12-летних девочек в Тыве на расстоянии 60 км друг от друга

В Республике Тыва обнаружены тела двух девочек, пропавших 1 июля в городе Кызыл. Как сообщила начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по региону Луиза Намчы, тела детей найдены в районе реки Енисей на расстоянии около 60 километров друг от друга.
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