Война вакцин: Китай стремится помочь миру, но его тормозят

Пекин готов поставить больше миллиарда прививок Антон Чаблин На фото: рабочий перевозит упаковку китайской вакцины против COVID-19 в международный аэропорт Пномпеня в Пномпене, Камбоджа, после того, как страна получила новую партию китайских вакцин.