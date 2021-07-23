БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Война вакцин: Китай стремится помочь миру, но его тормозят

Война вакцин: Китай стремится помочь миру, но его тормозят

Пекин готов поставить больше миллиарда прививок Антон Чаблин На фото: рабочий перевозит упаковку китайской вакцины против COVID-19 в международный аэропорт Пномпеня в Пномпене, Камбоджа, после того, как страна получила новую партию китайских вакцин.

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