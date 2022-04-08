В Кировской области задержаны подозреваемые в мошенничестве при оказании услуг техобслуживания газового оборудования

«Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Кировской области пресечена деятельность организации, работники которой подозреваются в мошенничестве при оказании услуг по техническому обслуживанию газового оборудования.
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