24 марта пригород и западная часть Симферополя останутся без воды

24 марта пригород и западная часть Симферополя останутся без водыВ понедельник с 01:00 ориентировочно до 01:00 25 матра в связи с аварией на магистральном водоводе будет ограничено водоснабжение по адресам:с.
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