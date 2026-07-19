В Савинском Городском доме ремесел завершают обновление в рамках национального проекта «Семья»

В 2026 году Городской дом ремесел в Савино вошел в число победителей Всероссийского конкурса лучших практик работы среди домов культуры в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».
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