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Иваново

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В Савинском Городском доме ремесел завершают обновление в рамках национального проекта «Семья»

В 2026 году Городской дом ремесел в Савино вошел в число победителей Всероссийского конкурса лучших практик работы среди домов культуры в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

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