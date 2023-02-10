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Генштаб ВСУ проинформировал о продвижении армии ВС России к Купянску

Генштаб ВСУ проинформировал о продвижении армии ВС России к Купянску

Генеральный штаб ВС Украины проинформировал в своей очередной сводке об атаке ВС РФ на Масютовку Харьковской области, что говорит о значительном продвижении ВС России на Купянском направлении, сообщает информационный портал "Военное обозрение".

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