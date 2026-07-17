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Живая Кубань

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«Ковровое» информирование на Кубани отменили

«Ковровое» информирование на Кубани отменили

«Ковровое» информирование на Кубани отменилиЖители Кубани заметили, что массовые SMS-рассылки об угрозе беспилотников стали приходить реже.

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