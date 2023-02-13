Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

100 подписчиков

Победы «МЮ» и «Сити», «Наполи» мчит к титулу, 4-й матч Овечкина без очков, Педри тащит «Барсу», 15-е золото Йоханнеса Бо, ошибки видеоассистентов в АПЛ и другие новости

Победы «МЮ» и «Сити», «Наполи» мчит к титулу, 4-й матч Овечкина без очков, Педри тащит «Барсу», 15-е золото Йоханнеса Бо, ошибки видеоассистентов в АПЛ и другие новости

1. Голы Рэшфорда и Гарначо принесли «МЮ» победу над «Лидсом» (2:0), а «Манчестер Сити» уверенно обыграл «Астон Виллу» (3:1).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх