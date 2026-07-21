Армия критически поредела, истощена и демотивирована – Чмут

Украинская армия истощается и все больше демотивируется. Об этом в интервью «Украинской правде заявил украинский военный аналитик и глава оказывающего поддержку ВСУ волонтерского фонда Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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