Дореволюционная Пермь

Всего только 200 вёрст, отделявшие губернский город от посёлка Ижевский завод, создали Перми и всему Прикамью известность главного центра сбыта промыслово-охотничьего оружия частных фабрикантов и кустарей Сарапульского уезда Вятской губернии.