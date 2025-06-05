Дореволюционная Пермь

Всего только 200 вёрст, отделявшие губернский город от посёлка Ижевский завод, создали Перми и всему Прикамью известность главного центра сбыта промыслово-охотничьего оружия частных фабрикантов и кустарей Сарапульского уезда Вятской губернии.
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