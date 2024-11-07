Экс-сотрудник Белого дома: Трамп хочет мирно завершить украинский конфликт

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп будет пытаться содействовать мирному урегулированию украинского конфликта, считает бывший старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности Белого дома Чарльз Купчан.
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