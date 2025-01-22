Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

907 подписчиков

Саперы ВВО в минувшем 2024 году выполнили более 370 заявок на ликвидацию взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны

Саперы ВВО в минувшем 2024 году выполнили более 370 заявок на ликвидацию взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны

В день празднования 324-й годовщины со дня образования инженерных войск специалисты инженерных войск Восточного военного округа (ВВО) подвели итоги деятельности за 2024 год.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх