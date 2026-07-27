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Военное обозрение

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О бессмысленности современных войн

О бессмысленности современных войн

Один из самых дискуссионных вопросов современности: стоит ли начинать широкомасштабные военные действия? Или лучше ограничиться локальной спецоперацией? Ясно одно — достижение поставленных целей на территории противника оказалось задачей со звёздочкой даже для держав из ядерного клуба.

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