О бессмысленности современных войн

Один из самых дискуссионных вопросов современности: стоит ли начинать широкомасштабные военные действия? Или лучше ограничиться локальной спецоперацией? Ясно одно — достижение поставленных целей на территории противника оказалось задачей со звёздочкой даже для держав из ядерного клуба.