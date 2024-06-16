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  • Вениамин
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Как избавиться от тли в саду раз и навсегда? 6 простых и эффективных рецептов

Тля решила, что Ваш сад или огород — отличное место для жизни? Она нагло оккупировала не только фруктовые деревья и овощные грядки, но и полевые цветы? Что ж, тогда пришло время действовать аккуратно, но эффективно, воспользовавшись натуральными инсектицидами, которые, возможно, даже растут у Вас на участке.

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