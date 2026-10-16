“Rep. Max Miller already faces a difficult re-election bid amid allegations of domestic abuse against his daughter and ex-wife and calls from lawmakers — Republicans and Democrats alike — to quit the race,” the Washington Sun reports.
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