Кабмин усилил контроль за иностранными инвестициями в сфере рыболовства

Правительство РФ решило усилить контроль за иностранными инвестициями в рыбодобыче. «Вводится запрет выдачи разрешений на вылов водных биоресурсов российским компаниям, контролируемым иностранными инвесторами, если при установлении такого контроля было совершено нарушение, выявленное ФАС в части приобретения более 35% прав на добычу водных биоресурсов», — информирует пресс-служба кабмина.