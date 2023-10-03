Кабмин усилил контроль за иностранными инвестициями в сфере рыболовства

Правительство РФ решило усилить контроль за иностранными инвестициями в рыбодобыче. «Вводится запрет выдачи разрешений на вылов водных биоресурсов российским компаниям, контролируемым иностранными инвесторами, если при установлении такого контроля было совершено нарушение, выявленное ФАС в части приобретения более 35% прав на добычу водных биоресурсов», — информирует пресс-служба кабмина.
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