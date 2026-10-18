Модель менее чем за 30 минут связала начальные значения криптографических кривых NIST с генератором случайных чисел, снизив вероятность того, что АНБ США встроило в них скрытый механизм взлома ИИ-модель Claude компании Anthropic разгадала криптографическую загадку, над которой специалисты по безопасности бились 25 лет: она установила происхождение 5 начальных значений, предоставленных Агентством национальной безопасности США (АНБ) для создания криптографических кривых.