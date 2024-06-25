Мужчина пострадал при пожаре в Славгороде

В качестве предположительной причины происшествия называют неосторожность при курении Мужчина пострадал при пожаре в многоквартирном двухэтажном доме на улице Титова в Славгороде, сообщили в МЧС Алтайского края.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии