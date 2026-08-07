Казанда Фаяз Хуҗинның якты истәлегенә багышланган Халыкара фәнни семинар узды

1–2 августта Казанда, Биләрдә һәм Болгарда күренекле археолог, тарих фәннәре докторы, Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе әгъза-корреспонденты Фаяз Хуҗинның якты истәлегенә һәм тууына 75 ел тулуга багышланган «Идел-Урта гасырлар археологиясенең актуаль проблемалары» дип исемләнгән Халыкара фәнни семинар узды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии