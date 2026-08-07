НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Казанда Фаяз Хуҗинның якты истәлегенә багышланган Халыкара фәнни семинар узды

Казанда Фаяз Хуҗинның якты истәлегенә багышланган Халыкара фәнни семинар узды

1–2 августта Казанда, Биләрдә һәм Болгарда күренекле археолог, тарих фәннәре докторы, Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе әгъза-корреспонденты Фаяз Хуҗинның якты истәлегенә һәм тууына 75 ел тулуга багышланган «Идел-Урта гасырлар археологиясенең актуаль проблемалары» дип исемләнгән Халыкара фәнни семинар узды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии