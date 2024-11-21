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В России решили ослабить требования для ввоза холодильников

В России решили ослабить требования для ввоза холодильников

Минэкономразвития России попросило Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) посодействовать в пересмотре требований по ввозу озоноразрушающих веществ, так как сейчас они даже жестче, чем международное законодательство.

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