В России решили ослабить требования для ввоза холодильников

Минэкономразвития России попросило Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) посодействовать в пересмотре требований по ввозу озоноразрушающих веществ, так как сейчас они даже жестче, чем международное законодательство.
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