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Губерниев о трансляциях Евро: «У нас в России нет недружественных соревнований и видов спорта! Ясно? Не надо завидовать тем, кто ярко смотрит футбол на «Матч ТВ»

Губерниев о трансляциях Евро: «У нас в России нет недружественных соревнований и видов спорта! Ясно? Не надо завидовать тем, кто ярко смотрит футбол на «Матч ТВ»

«Хочется сказать всем, кто против трансляций ЧЕ по футболу – не надо завидовать футболу! Не надо завидовать тем, кто в него блестяще играет на Евро и тем, кто его в России ярко смотрит на «Матч ТВ»! Нас миллионы и мы живем! У нас в стране нет недружественных соревнований и недружественных видов спорта! Ясно?» – написал комментатор и телеведущий в телеграм-канале.

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