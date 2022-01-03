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Вирусолог рассказал, почему не закончится пандемия

Пандемия коронавируса продлится еще до 2023 года, если люди не будут вакцинироваться и соблюдать ограничительные меры, рассказал профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

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