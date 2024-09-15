Оверчук назвал реальную причину экономического успеха Армении

Развивается только благодаря России!!! Россия вкладывает в армян столько, сколько не видим мы, жители российских сел и деревень! Тарифы зашкаливают, пенсии и зарплаты мизерные, дорог нет, на улицах тьма кромешная, но Армению надо поднимать ?

Maxim

Из Еревана в Москву было до ковида восемь рейсов в сутки, при этом - амер посольство, как раз по дороге в Звартноц по площади - несколько Га, проходных только шесть, реально - военная база. Выгнать всех с 1991г . Паспорта - обнулить в базе.