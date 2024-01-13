Аналитик Коротченко: агрессия против Йемена не заставит США уйти с Украины

Удары по Йемену не заставят США забыть про Украину, это направление для Штатов остается приоритетом. Об это РИА «Новости» рассказал военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
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