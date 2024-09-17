В Китае возросло количество пассажирских поездок на праздник Середины осени

Около 215,92 млн пассажирских поездок было совершено разными видами транспорта в Китае 15 сентября -- в первый день трехдневных общенациональных каникул по случаю праздника Середины осени, что на 37,9% больше, чем годом ранее сообщает romanian.
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