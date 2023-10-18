Байден заявил, что Каир согласился открыть КПП для отправки гумпомощи в Газу

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сообщил, что его египетский коллега Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси разрешил открыть контрольно-пропускной пункт «Рафах», который находится на границе с сектором Газа, для отправки в анклав гуманитарной помощи.