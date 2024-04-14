Число погибших после атаки ВСУ на Токмак выросло до 16

Telegram-канал Губернатора Запорожской области Число погибших при обстреле Токмака со стороны военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло до 16, сообщил сообщил в своем Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
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