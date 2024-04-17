Первая в мире романтическая комедия, созданная ИИ, выйдет летом 2024 года

Кадры из трейлера фильма «Следующая остановка в Париже», созданного с помощью ИИ / © TCLtvplus Компания TCL уже опубликовала трейлер фильма, который представляет мешанину искаженных лиц и размытых пейзажей.
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