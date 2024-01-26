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Волонтеры и НПО «Стеклопластик» в Солнечногорске отправили гумпомощь участникам СВО

Волонтеры и НПО «Стеклопластик» в Солнечногорске отправили гумпомощь участникам СВО

Представители администрации Солнечногорска совместно с научно-производственным объединением «Стеклопластик», волонтерской организацией «Шьем для своих» и жителями округа подготовили новую партию гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.

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