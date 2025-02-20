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Царьград

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Героизм на мотоцикле: как "Тим" прорвался к позициям ВСУ с взрывчаткой

Героизм на мотоцикле: как "Тим" прорвался к позициям ВСУ с взрывчаткой

Боец СВО с позывным "Тим" в одиночку прорвался на мотоцикле к позициям украинских националистов в Елизаветовке, уничтожив их укрепления взрывчаткой.

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