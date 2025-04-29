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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Траньков – болельщикам в сети: «Только йогурты вам и мусолить… Стыдно за такую аудиторию фигурного катания»

Накануне Траньков рассказал, как у него отлетела пуговица от костюма во время программы в Сочи-2014: «Перед тем, как уже делать поклон, фигуристы трогают и целуют лед – я никогда этого не делал.

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