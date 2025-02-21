РСПП предложил разрешить профучастникам и «квалам» использовать криптовалюты

Профессиональным участникам рынка ценных бумаг и квалифицированным инвесторам можно предлагают разрешить использовать криптовалюты, с такой инициативой выступили в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), пишут “Ведомости” со ссылкой на проект резолюции участников Финансового форума.
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