РСПП предложил разрешить профучастникам и «квалам» использовать криптовалюты

Профессиональным участникам рынка ценных бумаг и квалифицированным инвесторам можно предлагают разрешить использовать криптовалюты, с такой инициативой выступили в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), пишут “Ведомости” со ссылкой на проект резолюции участников Финансового форума.