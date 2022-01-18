Областные театры покажут спектакли в 10 округах Подмосковья

Четвертая волна коронавируса не остановила культурную жизнь в Подмосковье. До конца января четыре подмосковных государственных театра и Московская областная филармония представят свои спектакли и программы в 10 городских округах Подмосковья.
Четвертая волна коронавируса не остановила культурную жизнь в Подмосковье. До конца января четыре подмосковных государственных театра и Московская областная филармония представят свои спектакли и программы в 10 городских округах Подмосковья.
Свежие комментарии