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Пол о прорыве Накашимы: «Мы называем это эффектом Уэйна Феррейры»

Томми Пол рассказал о настрое американцев на US Open-2026. Американские теннисисты не выигрывали турниры «Большого шлема» в одиночном разряде с 2003 года.

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