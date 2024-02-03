Захарова: Россия добивается заседания Совбеза по ударам США в Ираке и Сирии

Российское Министерство иностранных дел протестует против ударов США, нанесенных по Сирии и Ираку. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эти удары являются очередным доказательством агрессивной политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке и полного пренебрежения ими международными правилами.
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