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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Автоэксперт Гришаков ответил, какие авто можно купить за 2 млн рублей

Автоэксперт Гришаков ответил, какие авто можно купить за 2 млн рублей

МОСКВА, 29 апреля, ФедералПресс. Директор департамента автомобилей с пробегом групп компаний «Автодом и Автоспеццентр» Андрей Гришаков ответил, какие хорошие машины можно приобрести на вторичном рынке не более чем за 2 млн рублей.

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