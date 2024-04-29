Автоэксперт Гришаков ответил, какие авто можно купить за 2 млн рублей

МОСКВА, 29 апреля, ФедералПресс. Директор департамента автомобилей с пробегом групп компаний «Автодом и Автоспеццентр» Андрей Гришаков ответил, какие хорошие машины можно приобрести на вторичном рынке не более чем за 2 млн рублей.