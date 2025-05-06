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Первый эсминец КНДР

Первый эсминец КНДР

26 апреля 2025 года в присутствии Генерального секретаря Трудовой партии Кореи, Председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына состоялась торжественная церемония вступления в строй первого многоцелевого эсминца Военно-морских сил Корейской народной армии, спроектированного и построенного на северокорейской верфи Нампхо.

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