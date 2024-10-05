Синоптик Леус уточнил, когда магнитные бури достигнут своего максимума

Прогнозы о начале магнитных возмущений в пятницу не оправдались. Метеозависимых россиян на время успокоили: несмотря на прогнозы специалистов о надвигающихся магнитных бурях, они так и не начались ни вечером четверга, ни в пятницу.
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