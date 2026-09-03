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Царьград

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Суд в Мэриленде приостановил исполнение указа Трампа о туризме

Суд в Мэриленде приостановил исполнение указа Трампа о туризме

Федеральный окружной суд в Мэриленде временно остановил исполнение указа президента США Дональда Трампа, нацеленного на борьбу с родильным туризмом.

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