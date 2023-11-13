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Горькая правда: Боец рассказал об издевательствах над ветеранами СВО в Крыму

Горькая правда: Боец рассказал об издевательствах над ветеранами СВО в Крыму

Политнавигатор В обществе не сформировалась культура общения с ветеранами СВО, поскольку нет однозначного отношения к самой спецоперации.

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Комментарии
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Сергей Коваленко
Вызывает у меня сомнения правдивость автора. С одной стороны - &quot;...нет однозначного отношения к самой спецоперации&quot;, с другой же - поддержка СВО свыше 80% и сплочение нации. Более того, ударение поставлено на Крым - стратегическая цель страны 404. Забавно, не правда ли? Любовь Смирнова, ты за кого топишь, с чьего голоса ласково поешь, чьи сребреники отрабатываешь?
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1 час.
Андрей Михайлов
у всякого времени своя нормальность. но да, было и так. я вырос в военном городке. и офицеров послевоенных не плохо помню. и патрули были. знаете, это публичное место и не все, что замечал летом нужно здесь говорить. но еще раз - форму лучше снимать, когда приезжаешь отдохнуть &quot;по полной&quot; от войны. ну, чтоб если что, не позорить эту форму. все понимаю - тяжело. но грязь лучше оставлять там, где ей место. тогда меньше будет эксцессов с такими пацанами в любом приграничном городе
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1 час.
Андрей Тихонов
Крым к сожалением становится гемороем, ждунов и прочих уродов как грязи.
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1 час.

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