Горькая правда: Боец рассказал об издевательствах над ветеранами СВО в Крыму

Вызывает у меня сомнения правдивость автора. С одной стороны - "...нет однозначного отношения к самой спецоперации", с другой же - поддержка СВО свыше 80% и сплочение нации. Более того, ударение поставлено на Крым - стратегическая цель страны 404. Забавно, не правда ли? Любовь Смирнова, ты за кого топишь, с чьего голоса ласково поешь, чьи сребреники отрабатываешь?

Андрей Михайлов

у всякого времени своя нормальность. но да, было и так. я вырос в военном городке. и офицеров послевоенных не плохо помню. и патрули были. знаете, это публичное место и не все, что замечал летом нужно здесь говорить. но еще раз - форму лучше снимать, когда приезжаешь отдохнуть "по полной" от войны. ну, чтоб если что, не позорить эту форму. все понимаю - тяжело. но грязь лучше оставлять там, где ей место. тогда меньше будет эксцессов с такими пацанами в любом приграничном городе