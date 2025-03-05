"Доводите бои до нокаута": Какой завет оставил воспитанникам доброволец с позывным "Гога"

Детский тренер по боксу ушёл на СВО добровольцем.Геворг Геркулесович Адамян, истинный казак и сын армянского народа, стал символом мужества и героизма, отправившись на фронт добровольцем, чтобы защитить русский народ, подвергшийся нападению нацистов.