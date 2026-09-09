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Три штамма вируса гриппа угрожают Орловской области

Три штамма вируса гриппа угрожают Орловской области

По прогнозам специалистов, в текущем эпидсезоне в Орловской области будут преобладать штаммы вирусов гриппа H1N1, H3N2 и В.

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