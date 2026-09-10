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MeMo-Logic

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Чем закончилась история подруг, которые открыли массажный салон на двоих, и при чём здесь франчайзер

Правовой разбор истории о том, как ИП, решившая купить франшизу массажной сети и открыть студию вместе с подругой, осталась без бизнеса, без денег и, разумеется, без подруги.

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