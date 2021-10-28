Мазь Вишневского – народное средство и его создатель

ПолонСил.ру - социальная сеть здоровьяЗдоровьеМазь Вишневского – народное средство и его создатель Наверное, нет ни одного человека, родившегося в СССР, который хотя бы раз в жизни не пользовался мазью Вишневского.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьKonstantin ПетровПрекрасная мазь. В моем травматическом детстве часто использовал так же как и свинцовую воду..Ольга ГустоваА у меня и сейчас в аптечке лежит мазь Вишневского, и в поездки её всегда беру на всякий случай.Комментировать
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