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Мазь Вишневского – народное средство и его создатель

Мазь Вишневского – народное средство и его создатель

Наверное, нет ни одного человека, родившегося в СССР, который хотя бы раз в жизни не пользовался мазью Вишневского.

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Konstantin Петров
Прекрасная мазь. В моем травматическом детстве часто использовал так же как и свинцовую воду..
Ольга Густова
А у меня и сейчас в аптечке лежит мазь Вишневского, и в поездки её всегда беру на всякий случай.

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